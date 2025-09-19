Le motif panthère est un incontournable de la mode qui ajoute une touche d’audace et de glamour à n’importe...
Dans un monde dominé par la production de masse et les tendances éphémères, le mouvement slow fashion s’impose comme...
La chirurgie esthétique pour les mains. Réalisateur : Emilie Lefèvre
Toutes nos astuces pour faire revivre vos cheveux Réalisateur : Stéphanie Zwicky
Marre des instituts de beauté overbookés? La solution : les bars à beauté : de la coiffure au sourire...
Etonnant, mais ces petits grains qui s’immiscent partout et que l’on fuit tout l’été sur la plage pourraient bien...
On connaissait les lieux publics interdits à la cigarette. Y-aura-t-il bientôt des endroits où il sera im-possible d’être parfumé...
Elle rêvait d’un « fringotèque » et elle l’a fait
En 1960, à Gibraltar, un enfant rêveur voit le jour. De la danse à la mode, il se forge...
Après une séance de piscine, la couleur d’Hélène a viré au vert ! Quels sont les conseils donnés par...
Les accessoires sont la touche finale qui sublime une tenue, mais maîtriser leur superposition peut s’avérer complexe. Bien agencés,...
Petit documentaire réalisé pour Maison Louve lors du shooting de la nouvelle collection « Nouvelle Vague ».
Retour sur la vie de Jeanne Lanvin, une artisane du raffinement qui s’est éteinte il y a plusieurs années...
Comment Armancio Ortega a-t-il bâti en empire à la Corogne, le fief d’Inditex ? Durant quelques minutes, il fut...
En cette période magique de l’année, Huawei offre la possibilité de rendre votre Noël véritablement sensationnel en faisant briller...
Les bijoux en pierre naturelle fascinent par leur beauté brute et leur aura mystique. Derrière chaque pièce, un vaste...
Transformez vous en vraie duchesse à moindre coût
Le béret est bien plus qu’un simple couvre-chef. C’est un symbole intemporel de style, de tradition et d’élégance, adopté...
Pour faire des économies, pour le plaisir, ou tout simplement pour être unique, nous sommes de plus en plus...
