Documentaire Mode : fou du motif panthère Le motif panthère est un incontournable de la mode qui ajoute une touche d’audace et de glamour à n’importe...

Article Slow fashion et artisanat : le sac en cuir italien comme manifeste de style Dans un monde dominé par la production de masse et les tendances éphémères, le mouvement slow fashion s’impose comme...

Documentaire Des nouvelles techniques pour rajeunir ses mains La chirurgie esthétique pour les mains. Réalisateur : Emilie Lefèvre

Documentaire Beauté : SOS cheveux secs Toutes nos astuces pour faire revivre vos cheveux Réalisateur : Stéphanie Zwicky

Documentaire Bars à beauté, une révolution pour les femmes pressées Marre des instituts de beauté overbookés? La solution : les bars à beauté : de la coiffure au sourire...

Documentaire Beauté : Et si vous mettiez votre grain de sable ? Etonnant, mais ces petits grains qui s’immiscent partout et que l’on fuit tout l’été sur la plage pourraient bien...

Documentaire Le pouvoir de séduction du parfum naturel On connaissait les lieux publics interdits à la cigarette. Y-aura-t-il bientôt des endroits où il sera im-possible d’être parfumé...

Podcast John Galliano, le naufrage d’un génie En 1960, à Gibraltar, un enfant rêveur voit le jour. De la danse à la mode, il se forge...

Documentaire Coloration ratée, comment réparer les dégâts ? Après une séance de piscine, la couleur d’Hélène a viré au vert ! Quels sont les conseils donnés par...

Article L’art de superposer les accessoires: pourquoi ça marche Les accessoires sont la touche finale qui sublime une tenue, mais maîtriser leur superposition peut s’avérer complexe. Bien agencés,...

Documentaire Maison Louve Petit documentaire réalisé pour Maison Louve lors du shooting de la nouvelle collection « Nouvelle Vague ».

Documentaire Jeanne Lanvin Retour sur la vie de Jeanne Lanvin, une artisane du raffinement qui s’est éteinte il y a plusieurs années...

Documentaire Infiltrés chez la marque n°1 du prêt à porter Comment Armancio Ortega a-t-il bâti en empire à la Corogne, le fief d’Inditex ? Durant quelques minutes, il fut...

Article Découvrez des Huawei Watch à petits prix pour un Noël sensationnel En cette période magique de l’année, Huawei offre la possibilité de rendre votre Noël véritablement sensationnel en faisant briller...

Article Derrière les bijoux en pierre naturelle : l’univers fascinant des grossistes et des collectionneurs Les bijoux en pierre naturelle fascinent par leur beauté brute et leur aura mystique. Derrière chaque pièce, un vaste...

Documentaire Les bijoux lowcost, la dernière mode fantaisiste Transformez vous en vraie duchesse à moindre coût

Article Comment porter le béret ? Le béret est bien plus qu’un simple couvre-chef. C’est un symbole intemporel de style, de tradition et d’élégance, adopté...

Documentaire Coloration ratée, astuces maison pour les rattraper Après une séance de piscine, la couleur d’Hélène a viré au vert ! Quels sont les conseils donnés par...