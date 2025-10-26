Podcast

Pour cet enregistrement en public, Elsa Wolinski, qui anime le podcast « Allez j’ose ! » sur les femmes de plus de 45 ans et la ménopause, revient sur ses difficultés personnelles à traverser la ménopause, et sur le peu d’enthousiasme des femmes connues à en parler, par crainte de l’impact sur leur image. C’est le dernier combat pour la visibilité des femmes, le dernier combat féministe !

