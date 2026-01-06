Documentaire

L’Aulos ressemble à une flûte et produit des mélodies envoûtantes et magiques. Instrument mythique de l’Antiquité, elle avait le pouvoir d’ensorceler et d’hypnotiser les foules.

Max Brumberg en est tombé amoureux. Ce concepteur de flûtes, artisan et musicien vivant au cœur des Cévennes, s’est lancé dans une quête impressionnante visant à redonner vie à cet instrument tombé dans l’oubli il y a plus de 2000 ans.

Il fabrique les Aulos en se basant sur les textes anciens et se rend en Grèce pendant le solstice, afin de récolter des roseaux. Le musicien a ainsi pu recréer les sonorités authentiques et sublimes des Aulos d’antan.

« Aulos, le son du roseau », un reportage de Romain Guélat