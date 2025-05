Documentaire

On connaissait les fête d’enterrement de vie de garçon ou de jeune fille on connaissait les anniversaires de mariage. Et bien voici un nouveau rituel qui est en train de s’implanter en France : la fête prénatale. De quoi s’agit-il ? D’une importation du « baby shower » américain, un rassemblement généralement 100% féminin autour d’une future maman avec une cascade de cadeaux à l’appui et une décoration soignée que l’on peut découvrir sur. Cette célébration a lieu généralement entre le 7e et le huitième mois de grossesse.