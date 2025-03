Documentaire

Hausse du mètre carré oblige, Paris et les plus grandes villes françaises offrent pour les locataires à petits revenus des surfaces de plus en plus réduites. En France, 26 000 foyers vivraient dans un appartement de moins de 14 mètres carrés. Des étudiants sont concernés mais aussi beaucoup d’actifs. Une vie miniature où chaque centimètre carré est optimisé.