Conférence

La capitalisation boursière de Tesla vient de dépasser les mille milliards de dollars. Elon Musk est désormais pronostiqué devenir le premier « trillionnaire » au monde (dans le sens américain: le premier à peser mille milliards). La conduite entièrement autonome ou Full Self Driving est ainsi devenue un sujet essentiel de l’intelligence artificielle industrielle. Elle représente une forme précise de « l’intelligence artificielle exécutive » dont nous parlons dans cette conférence, à savoir une IA capable d’exécuter et d’assumer légalement des décisions.

Comment cette IA se sécrète-t-elle sur le plan industriel? Quelles pistes les ingénieurs explorent-ils pour l’améliorer et quelles empreintes va-t-elle laisser sur le 21ème siècle? Voici autant de questions auxquelles nous répondons dans cette conférence entièrement inédite