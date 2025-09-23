Nous vivons aujourd’hui dans un monde hyperconnecté dans lequel le numérique a une place centrale. Si celui-ci se présente comme révolutionnaire sur de nombreux aspects, il expose aussi à de nouveaux risques.

Parmi eux : les cyberattaques. Pour s’en prémunir, particuliers et entreprises n’ont plus le choix : la cybersécurité doit devenir une priorité.

Des informations bancaires aux secrets industriels, en passant par nos conversations personnelles, tout peut devenir une cible. Et les techniques employées par les cybercriminels se perfectionnent sans cesse.

Alors, comment se protéger efficacement ? Voici les bonnes pratiques pour naviguer en ligne en toute sécurité.

Connaître les bases de la cybersécurité

Avant toute chose, il est primordial de maîtriser les fondamentaux de la sécurité en ligne. Il ne s’agit que de simples habitudes, mais qui sont souvent négligées. Elles constituent la première ligne de défense contre 90% des cyberattaques.

Les mots de passe

La première est évidemment la gestion des mots de passe. Vous devez absolument laisser derrière vous les mots de passe comme « 123456 » ou « azerty ».

Un code fort est la pierre angulaire de votre sécurité en ligne. Il doit être long (entre 12 et 16 caractères au moins) et contenir un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles.

De même, il est conseillé que le mot de passe soit unique. Ainsi, autant de comptes, autant de mots de passe. Cela permet de limiter les dégâts si l’un de vos codes est découvert par un hacker. Cette découverte pourrait engendrer de nombreux dégâts si vous avez un mot de passe « passe-partout ».

Imaginons : vous vous intéressez aux cryptomonnaies, à comment acheter bitcoin et vous disposez d’un compte sur une plateforme d’échange. Pour ce compte, vous avez utilisé le même mot de passe que pour vos comptes sur les réseaux sociaux.

Malheureusement, l’un d’eux vient d’être piraté. Alors, le hacker a accès à votre compte sur la plateforme d’échange, et peut vous voler tous vos fonds en cryptomonnaies, ce qui peut représenter une lourde perte financière.

Pour éviter ce genre de situation et générer et stocker facilement des mots de passe uniques pour chacun de vos comptes, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe.

L’authentification à deux facteurs (2FA)

L’authentification à deux facteurs est une mesure de sécurité très efficace. Le principe est simple. En plus de votre mot de passe, un second code est requis pour vous connecter.

Ce code peut être envoyé par SMS, généré par une application mobile ou via une clé de sécurité physique. Activer la 2FA rend vos comptes plus sécurisés, même avec un mot de passe compromis.

Les mises à jour de logiciel

Les mises à jour de logiciel ne servent pas seulement à ajouter des fonctionnalités. Elles servent aussi à corriger des failles de sécurité.

C’est pourquoi vous devez régulièrement mettre à jour votre système d’exploitation, votre navigateur et l’ensemble de vos applications. Il est même conseillé d’activer la mise à jour automatique pour rester protégé tout le temps.

Se prémunir des menaces courantes

Les cybercriminels déploient tout un arsenal d’attaques pour voler les informations, extorquer de l’argent, etc. Certaines techniques sont très courantes et il est essentiel de les connaître pour s’en prémunir.

Le phishing, par exemple, est l’une des menaces les plus courantes. Cette technique vise à soutirer des informations confidentielles telles que des mots de passe ou des numéros de carte de crédit.

L’attaquant se fait habituellement passer pour une entité de confiance (banque, administration, service de messagerie, etc.). Un courriel ou un message frauduleux incite souvent à cliquer sur un lien malveillant ou à télécharger une pièce jointe infectée.

Il y a aussi les malwares : ce terme générique englobe tous les logiciels malveillants, à savoir les :

Virus ;

Chevaux de Troie ;

Spywares ;

Ransomwares, etc.

Ils sont conçus pour s’infiltrer dans un système sans l’accord de l’utilisateur, dans le but de voler des données, de corrompre des fichiers ou de prendre le contrôle de l’appareil.

Le ransomware est particulièrement dangereux, car il chiffre les données de la victime et exige une rançon pour les débloquer.

Les hackers ont également développé une ingénierie sociale qui se base sur la manipulation psychologique. Ils exploitent la confiance, la naïveté ou la curiosité de leurs victimes pour les pousser à révéler des informations ou à effectuer des actions compromettantes.

Rester proactif pour se protéger

Se protéger des cyberattaques est un travail constant que seule la technologie ne permettra de régler. Le facteur humain reste la principale vulnérabilité. Il est donc essentiel d’être proactif et d’adopter les bons réflexes au quotidien pour rester en sécurité.

Pour cela, évitez de cliquer sur un lien ou de télécharger une pièce jointe qui provient d’un expéditeur inconnu.

Vérifiez l’adresse e-mail de l’expéditeur et passez votre souris sur les liens pour voir leur véritable destination avant de cliquer. En outre, les réseaux Wi-Fi non sécurisés dans les cafés ou aéroports sont des terrains de chasse pour les hackers. Évitez de vous connecter à des services sensibles sur ces réseaux et utilisez un VPN (réseau privé virtuel) pour chiffrer votre connexion.

Par ailleurs, ne communiquez jamais vos informations personnelles (identifiants ou codes confidentiels) par e-mail ou par téléphone et maîtrisez votre présence en ligne. Tout cela permet de réduire considérablement les risques.