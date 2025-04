Documentaire

L’histoire de Mike, le poulet sans tête, est si incroyable qu’elle semble tout droit sortie d’un conte absurde… et pourtant, elle est bien réelle. En 1945, dans la petite ville de Fruita, dans le Colorado, un fermier nommé Lloyd Olsen s’apprêtait à préparer un poulet pour le dîner. Comme le voulait la coutume, il trancha la tête de l’un de ses animaux, pensant que cela marquerait la fin de l’histoire. Mais à sa grande stupeur, le poulet ne mourut pas. Il resta debout, vacillant un peu, mais vivant. Ce poulet allait bientôt devenir une véritable célébrité, surnommé par tous « Mike the Headless Chicken ».

Ce qui rend cette histoire scientifiquement fascinante, c’est qu’en réalité, Lloyd ne coupa pas complètement la tête de Mike. Une partie de son cerveau, plus précisément le tronc cérébral, était encore intact, ainsi qu’une oreille et la jugulaire. Cela suffit pour que les fonctions vitales du poulet — comme la respiration, la digestion et même certains réflexes — continuent à fonctionner. Olsen, voyant que Mike survivait, décida de le nourrir manuellement à l’aide d’un compte-gouttes rempli de lait et d’eau, parfois mélangé à des petits grains de maïs. Il aspirait également les mucosités qui s’accumulaient dans la gorge de Mike à l’aide d’une seringue.