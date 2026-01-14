La survie des classes de neige est aujourd’hui menacée par une baisse de fréquentation historique. Ce reportage suit les élèves de Saint-Priest dans leur découverte de la montagne et donne la parole aux acteurs majeurs du secteur à La Clusaz. Entre enjeux pédagogiques de mixité sociale et impératifs économiques pour les stations de ski, le documentaire révèle les coulisses d’un combat pour maintenir l’accès au sport d’hiver pour tous. Un portrait factuel sur l’importance de ces séjours scolaires dans l’apprentissage de l’autonomie et de l’écologie. Découvrez pourquoi l’avenir de la montagne se joue dès l’école primaire.