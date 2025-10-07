Documentaire

Le 27 septembre 2024, le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, ainsi que plusieurs hauts responsables du parti chiite, ont été tués lors de frappes israéliennes sur la banlieue Sud de Beyrouth.

Ce jour-là, les centaines de milliers de partisans du mouvement chiite se sont brutalement retrouvés « orphelins » de ce leader qui, depuis 33 ans, incarnait la dernière grande figure de résistance contre « l’ennemi israélien » dans le monde arabe. Une semaine plus tôt, l’attaque spectaculaire des beepers piégés, orchestrée par Israël, avait déjà fortement ébranlé le Hezbollah, faisant des centaines de morts et de blessés parmi ses membres. Aujourd’hui, que reste-t-il de ce puissant « Parti de Dieu » ?

Notre équipe a rencontré les acteurs concernés par la question du désarmement : militants, blessés, et représentants du Hezbollah d’une part – dont l’accès, strictement encadré, s’est révélé particulièrement difficile en raison de la méfiance du parti à l’égard des médias étrangers. Et d’autre part, avec les Casques bleus de l’ONU, les habitants du Liban-Sud et les opposants politiques du parti chiite, qui espèrent une issue pacifique à ce conflit.

