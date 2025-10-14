Nous sommes ici Aux Belles Poules, une ancienne maison close parisienne. C’est le seul établissement dont le décor des salons, typiquement art déco, a été conservé. Ce lieu de luxure connaît ses heures de gloire dans les années 1920. Il y accueille la haute société au même titre que ses célèbres maisons concurrentes : le Chabanais, le One Two Two ou le Sphinx !