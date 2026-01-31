Documentaire

Pour les soldats de la seconde guerre mondiale, rien n’est plus terrifiant que de tomber entre les griffes de l’ennemi. S’ajoutant aux conditions de détention déshumanisante cette peur irrépressible va engendrer certains des événements les plus fascinants de la guerre.

Voici la véritable histoire derrière le célèbre film la grande évasion. Voici comment les combattants de la résistance ont échappé à la torture et aux exécutions. Comment de nombreux aviateurs descendu en vol loin derrière les lignes ennemies parviennent à s’arracher leur captivité. Comment, de leur côté, des Allemands réussissent à s’enfuir des camps de prisonniers aux états unis.

Ces récits authentiques et remarquable font tous partie des grandes évasions de la seconde guerre mondiale



Un documentaire de Graig Haffner, Arthur Drooker