Documentaire

La Royal Air Force, ou RAF a été opérationnelle, sans interruption, depuis sa création le 1er aout 1918. Ce documentaire raconte la passionnante histoire de son rôle déterminant dans la Seconde Guerre Mondiale. Elle permet aussi d’apprécier combien étaient grands, le courage, l’abnégation, l’esprit de sacrifice des hommes et des femmes qui ont magnifiquement servi leur patrie et la cause alliée. Dans ce récit défilent de nombreux personnages célèbres, hommes politiques (Winston Churchill) n’étant pas le moindre), des pilotes héroïques, des combats aériens et des batailles : celle d’Angleterre y tient une large part car remportée par la RAF. Elle mit fin aux projets de débarquement d’Hitler sur les côtes anglaises. Des images d’archives exceptionnelles font revivre les terribles combats menés par les Spitfire, les Hurricane, les Mosquito, les Lancaster et tant d’autres… La Luftwaffe était un redoutable adversaire, mais les pilotes de la RAF rendirent coups sur coups souvent au prix de leur vie ou de terribles blessures. L’histoire de la RAF est l’une des plus belles épopées guerrières modernes. Documentaire sur les origines de la Royal Air Force jusqu’à 1945.