Documentaire

Un char britannique face aux Panzer. Le premier char fut fabriqué par les Britanniques en 1915 et utilisé sur le champ de bataille en 1916.L’Etat-major britannique garda longtemps le leadership puis le perdit, dépassé par les Allemands, avant le début de la seconde guerre mondiale. Il développa alors le concept de Cruiser-tanks mais pas toujours avec succès. Jusqu’à l’apparition du A27 M , plus connu sous le nom de CROMWELL, un poids lourd ! Une puissance impressionnante de 600 chevaux, une vitesse de 60km/heure et une autonomie de 280 km mais surtout un canon de 75 mm et trois mitrailleuses de 7.92 mm.Il pouvait affronter tous les Panzer, mais il n’était pas de taille à lutter contre le Panther et le Tigre que les Allemands lançaient dans la bataille. Seul lui restait sa vitesse et sa facilité à gravir les pentes. Il était même, dans ce domaine important et surtout pendant la bataille de Normandie, meilleur que le Sherman américain pourtant plus moderne. Le concept de Cruiser Tank fut à son apogée avec le Comet, un Cromwell revisité. Mais il arriva trop tard pour jouer un rôle important dans le conflit. Précis, des documents bien illustrés : une vidéo précieuse.

Série : Tanks – Les blindés de la Deuxième Guerre mondiale