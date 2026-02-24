Conférence

La Mafia trouve ses origines en Sicile au XIXe siècle, née dans un contexte de pauvreté et de méfiance envers l’État. Ces organisations criminelles, fondées sur l’honneur, le silence (omertà) et la loyauté familiale, contrôlaient terres et commerces par l’intimidation.

Avec l’immigration italienne, la Mafia s’est exportée aux États-Unis au début du XXe siècle, prospérant notamment durant la Prohibition. Des figures comme Al Capone sont devenues légendaires.

Aujourd’hui, malgré les efforts des autorités (procès Maxi en Italie, 1986), diverses mafias persistent : Cosa Nostra sicilienne, Camorra napolitaine, ‘Ndrangheta calabraise, influençant toujours l’économie mondiale souterraine.