Documentaire

Dans un monde secoué par les crises, être confiant dans l’avenir pourrait sembler naïf. Pourtant, vivre sans espoir, c’est se résigner. « Twist » s’interroge : comment les artistes racontent-ils l’espérance ? Qu’est-ce qui nourrit leur foi en l’avenir ?

Dans sa pièce « Hope », le dramaturge néerlandais Guy Weizman et sa troupe Nite déclinent l’espoir sous différents tableaux. Un enchaînement d’exercices visant à entraîner l’espoir comme on pratique un sport pour renforcer ses muscles.

Dans un tout autre esprit, la cinéaste iranienne Mahnaz Mohammadi défend l’espoir comme le fruit d’une action ancrée dans le présent. Emprisonnée à plusieurs reprises, cette opposante au régime des mollahs a réalisé « Roya », qui est présenté à la Berlinale 2026.

L’artiste-plasticien argentin Tomás Saraceno rattache l’espoir à la responsabilité éthique. Ses projets avec des communautés autonomes lui ont inspiré des toiles d’araignées en réseau qu’il déploie pour défendre sa vision : espérer c’est agir, renforcer la communauté et contrer de manière inventive le catastrophisme ambiant.

Dans le monde numérique, l’espoir prend une dimension esthétique. Sous le hashtag #hopecore, des clips suscitent l’espoir inconditionnel sur fond de musique en mode majeur. Le musicien Anatole Muster rend l’espoir audible avec son album « Hopecore » qui propage une sensation de légèreté sans gommer la gravité.

Enfin, le duo de street art Various & Gould distille l’optimisme dans la ville avec ses fresques murales chatoyantes. Comme une ode à la diversité et à la solidarité. Un refus conscient de la résignation.

Disponible jusqu’au 01/03/2027