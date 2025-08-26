Documentaire

Cochon, porc, jambon… derrière chaque morceau se cache une filière complexe et puissante. De l’élevage aux abattoirs, du transport aux rayons de supermarchés, cette enquête révèle l’organisation et les enjeux d’un marché colossal : la filière porcine. Entre traditions culinaires et pressions économiques, découvrez l’envers du décor d’une viande consommée chaque jour par des millions de Français.

Une immersion dans les coulisses d’une industrie qui façonne nos assiettes, mais soulève aussi des questions sur le bien-être animal, l’environnement et la transparence.

Réalisatrice : Virginie Villar