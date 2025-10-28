Documentaire

Une femme au foyer, une directrice de centre équestre, une chanteuse : trois jeunes Polonaises, trois chemins de vie très différents qui illustrent une société en pleine évolution.

Kaja vit à Cracovie. Catholique pratiquante, elle est femme au foyer et s’occupe de ses enfants par choix. Edyta dirige un centre équestre près de Poznań. Avec un courage qui confine au stoïcisme, elle compose avec ses enfants, ses chevaux et son couple qui bat de l’aile. Magda interprète de vieux chants slaves et organise avec son compagnon Kacper des ateliers visant à permettre aux femmes de retrouver leur voix.

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 08/10/2026