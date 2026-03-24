Documentaire

Des premières forteresses en bois aux gigantesques citadelles de pierre, les châteaux forts racontent plus de 500 ans d’histoire médiévale. Véritables symboles du pouvoir des rois et des seigneurs, ces forteresses ont évolué au rythme des guerres, des innovations militaires et des bouleversements politiques du Moyen Âge.

De Château Gaillard à Carcassonne, des citadelles vertigineuses des Corbières aux puissantes forteresses comme Bonaguil, Vincennes ou Salses, ce documentaire plonge au cœur de l’architecture militaire médiévale. Comment ces monuments étaient-ils construits ? Comment résistaient-ils aux sièges, aux trébuchets puis aux canons ? Quels secrets techniques se cachent derrière leurs murailles, leurs machicoulis et leurs systèmes de défense ?

À travers les chantiers expérimentaux comme Guédelon, les historiens et artisans redécouvrent les techniques des bâtisseurs du XIIIe siècle : grues médiévales, tailleurs de pierre, ingénierie militaire et savoir-faire oubliés. Une plongée fascinante dans l’univers des châteaux forts, témoins spectaculaires de la puissance, des conflits et de l’imaginaire du Moyen Âge.



Un documentaire de Benoit Poisson