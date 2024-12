Article

On qualifie de jeu de table tous les jeux, comme le nom l’indique qui se joue autour d’une table. Ils sont très populaires dans les casinos terrestres, car on constate que le grand nombre de plaisirs ludiques sont autour des tables. Bien que d’autres jeux comme les machines à sous du XonBet ou les loteries font leur apparition, les jeux de tables ont maintenu leur notoriété et sont en vogue à cette période de l’année. On a alors décidé, pour votre bonheur, de recenser et de présenter ceux qui sont le plus sollicité chez le public canadien. Envie de vous distraire en famille, entre amis ou dans un casino ? Commencer par les jeux présentés dans cette liste.

Origine des jeux de table

La première apparition des ancêtres des jeux de cartes remonte à l’Égypte antique, contrairement aux croyances qui stipulent que la Chine en est le père. La première preuve qui confirme la paternité de l’Égypte remonte à 3 100 ans avant Jésus-Christ. Dénommé Senet, il se jouait sur une grille de 3 × 10 et pour gagner, chaque participant avait droit à sept pièces à déplacer. Si on a pu remonter si loin, c’est parce que le Senet est, jusqu’à nos jours, très apprécié et valorisé dans son pays natal.

Classement des jeux de table les plus joués au Canada

Il existe bon nombre de jeux parmi lesquels choisir. Mais, malgré ce grand nombre de titres disponibles, on constate que la majorité des joueurs ont tendance à choisir les mêmes distractions ludiques. À l’international, par exemple, le blackjack est unanimement le jeu le plus joué. Cette tendance change à l’échelle du pays. Au Canada, le blackjack est dans le top 6, mais ne figure pas à la première place. Le classement est ainsi décliné :

1. Baccara

En fonction des variantes, deux à trois cartes sont distribuées aux joueurs ainsi qu’aux croupiers. L’objectif est d’atteindre 9 points sans pour autant le dépasser. Chaque carte numérotée de 2 à 9 conserve sa valeur, le 10, le J, le Q et K valent 0 point. Même étant joueur, vous pouvez compter sur la victoire du croupier, la main vous est donnée.

2. Keno

Sur une grille allant de 1 à 8, les joueurs choisissent jusqu’à 20 numéros. Le croupier se charge de faire un tirage aléatoire de numéro. Les gains sont en fonction du type de paris effectué, de nombre correspondant à vos choix. Le Keno doit sa popularité à sa grande facilité et à ces jackpots considérables.

3. Blackjack

Jeu de cartes légendaire et le plus joué au monde, le blackjack est le troisième jeu de table joué au Canada. L’objectif est d’atteindre un maximum de 21 points. Les cartes de 2 à 10 maintiennent leurs valeurs, les figures valent 10 points et l’AS équivalent à 1 ou 11 points en fonction de votre main. Les participants doivent essayer d’avoir le score le plus élevé pour gagner. Vous pourrez de frapper, rester, doubler ou diviser votre main.

4. Poker

Au poker, contrairement aux autres jeux, vous aurez besoin de stratégie et d’analyse aiguë. Les participants doivent chercher une meilleure combinaison possible des passants.

Si vous n’avez pas la chance d’une bonne combinaison, il vous reste une arme secrète. Conseiller pour les acteurs, le tout suffit de bluffer et de faire croire aux autres que quoi qu’il arrive, vous êtes sûr de gagner. Les meilleures mains sont composées de paires, de brelans, de suites, ou de quintes flush royales.

5. Roulette

Plus besoin de présenter les petites roues aux couleurs noir, rouge et blanc qui font rêver tous les amoureux des casinos. Les participants ont à leur disposition un tableau numéroté à leur disposition pour placer leurs mises. Les options de paris sont : un numéro, un groupe de numéro, une couleur, un chiffre pair ou impair. Après que la roue ait arrêté de tourner, la position de la boule blanche indique le ou les gagnants.

6. Sic Bo

Jeu de dés asiatique, mais populaire au Canada, Sic Bo se joue en pariant sur les résultats de trois lancers simultanés. Le tableau de paris propose une grande variété d’options, allant de la somme des trois dés aux combinaisons spécifiques ou aux triples exacts. Le gain est en fonction des probabilités de chaque pari. Très simple n’est-ce pas ?

Les jeux de table au Canada sont la tendance actuelle

Les jeux de table occupent une place centrale dans les casinos canadiens grâce à leur mélange unique de stratégie, d’interaction sociale et de divertissement. Que vous soyez amoureux, qu’il s’agisse de la simplicité du Keno, de l’élégance du Baccarat ou de l’adrénaline du Poker, ces jeux offrent des expériences variées pour tous les types de joueurs. Malgré l’essor des machines à sous et des jeux en ligne, leur popularité reste intacte, témoignant de leur capacité à rassembler et à captiver. Alors, que ce soit en famille, entre amis ou en solo, laissez-vous séduire par l’un de ces classiques intemporels pour des moments mémorables !