Des plaines antiques aux champs de bataille médiévaux, Franck Ferrand nous guide à travers les affrontements majeurs qui ont façonné le destin de la France : Marathon, Poitiers, Bouvines, Fornoue… Chaque épisode dévoile les motivations des chefs de guerre, les stratégies militaires et les conséquences politiques de ces combats déterminants.

00:00 La bataille d’Hernani

16:46 La bataille de platées

35:55 La bataille de Marathon

53:14 La bataille de Fornoue

01:11:43 Philippe Auguste gagne la bataille de Bouvines en 1214

01:31:01 La bataille de Culloden

01:51:14 La bataille de Poitiers

02:12:14 L’erreur de Grouchy à Waterloo

02:31:08 1525, François Ier perd la bataille de Pavie

02:49:10 La bataille de Tsushima

03:07:20:19 La bataille de l’eau lourde

03:24:01 La bataille de Tahiti

Un récit haletant, entre souffle épique et rigueur historique, pour mieux comprendre les ressorts de notre mémoire collective.