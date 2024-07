Documentaire

En Géorgie, 80 % de la population est en faveur d’un rapprochement avec l’Europe, selon des sondages. Pourtant, le gouvernement en place regarde plutôt vers Moscou. Il veut même faire voter un projet de loi qui désignerait certains médias et ONG comme des “agents de l’étranger“. Mais une opposition massive lui fait face, avec des centaines de milliers de manifestants dans la rue.

En Géorgie, les citoyens de cet ex-pays satellite soviétique sont depuis des semaines dans la rue pour manifester contre la “loi sur l’influence étrangère“. Si elle était votée, les organisations recevant des financements étrangers devraient s’enregistrer en tant qu’“organisations poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère“. Le gouvernement espère ainsi mettre des bâtons dans les roues d’associations et de médias critiques à son égard. Depuis 2023, le pays est candidat à l’Union européenne, mais certains opposants au texte rappellent que ce dernier enfreindrait les normes de l’UE.

Pertso, étudiante, organise régulièrement des convois de motards pour protester contre cette loi. Sa compagne, Maryam, dirige une ONG qui défend les droits LGBTQ+. À ce titre, elle est directement touchée par la loi. Or, elle n’est pas que dans le viseur du gouvernement. Une nuit, leur domicile a été tagué et des affiches ont été collées sur les murs. On peut y voir une photo de Maryam avec l’inscription “agente à la solde de l’étranger“.

Nika, 30 ans, ne rate pas une occasion de manifester contre cette loi controversée, malgré les craintes de sa mère. Chômeur, il n’a plus les moyens d’étudier dans son pays et envisage de partir. Droits humains, liberté de la presse et surtout croissance économique sont les espoirs suscités par une adhésion à l’UE qui pourraient le faire rester ici.

De son côté, Gela, ancien policier, voit d’un bon œil le partenariat avec la Russie. Avec sa famille, il a dû fuir l’Abkhazie lorsque des séparatistes aidés par l’armée russe ont fait sécession de la Géorgie. Toutefois, ce chrétien orthodoxe à la foi chevillée au corps pense que seul Dieu et la Russie peuvent garantir le maintien des valeurs traditionnelles dans son pays.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

