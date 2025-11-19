Documentaire

Aux États-Unis, on compte près de 216 millions d’armes à feu pour une population de 250 millions d’habitants. Dans ce pays surarmé, les fabricants sont en quête de nouveaux marchés. Celui des femmes est en pleine expansion. C’est ainsi qu’un fabricant a mis au point un revolver spécialement conçu pour elles : le Lady Smith. Paxton Quigley, la grande prêtresse de l’autodéfense au féminin, forme 1 000 stagiaires par an. Son obsession : déculpabiliser les femmes qui s’arment et les préparer non seulement à tirer mais aussi à tuer.

Première diffusion : 30/10/1994

Un reportage de Jérôme Caza et Catherine Mespoulede