En 2023, l’Union européenne va introduire la possibilité de lancer des actions collectives dans ses procédures judiciaires. Les citoyennes et citoyens lésés par un même produit ou un service défectueux identique pourront ainsi agir en groupe pour être indemnisés. La Suisse, elle, est en retard dans ce processus. Même si un projet est actuellement examiné au niveau fédéral, les Suissesses et les Suisses doivent souvent entreprendre un véritable parcours du combattant pour faire valoir leurs droits. Témoignages dans cette émission.