Article

Déménager des meubles volumineux est souvent l’une des étapes les plus redoutées lors d’un changement de domicile. Entre les dimensions impressionnantes, le poids des meubles et la crainte de les endommager ou de se blesser, il est facile de commettre des erreurs.

Pourtant, avec une bonne préparation et en évitant certains pièges courants, il est tout à fait possible de déménager des meubles encombrants sans trop de difficulté. Voici cinq erreurs fréquentes à éviter pour un déménagement réussi et en toute sécurité.

1. Ne pas mesurer les meubles et les espaces de passage

L’une des erreurs les plus courantes est de ne pas mesurer ses meubles avant de les déplacer. Il est crucial de connaître les dimensions exactes de chaque meuble pour s’assurer qu’ils peuvent passer dans les portes, les couloirs ou les escaliers.

Lors de notre échange avec l’expert Déménagement NET , un membre de son équipe nous a expliqué que de nombreux déménageurs se retrouvent bloqués avec un canapé ou une armoire coincée dans une porte simplement parce qu’ils n’ont pas anticipé les dimensions lors de l’établissement du devis ou pendant la visite technique. Un professionnel expérimenté prend en considération chaque détail pour éviter les complications ou tous types de désagréments le jour du déménagement.

Avant le jour du déménagement, prenez le temps de mesurer les meubles ainsi que les espaces de passage dans votre logement actuel et dans votre futur domicile. Si les meubles sont trop volumineux pour passer, envisagez de les démonter.

2. Oublier de protéger les meubles et les surfaces

Les meubles volumineux peuvent être lourds et difficiles à manipuler, ce qui augmente le risque de les abîmer ou de rayer les sols et les murs. Oublier de protéger les meubles et les surfaces est une erreur qui peut coûter cher en réparations. Utilisez du film plastique, des couvertures ou des housses spéciales pour protéger vos meubles. Pour éviter de rayer les sols, surtout si vous avez des parquets en bois ou du carrelage, placez des feutres ou des serviettes sous les pieds des meubles. Cette précaution est particulièrement importante si vous devez glisser les meubles sur le sol.

3. Ne pas démonter les meubles quand c’est possible

Beaucoup de gens préfèrent transporter les meubles en un seul morceau pour gagner du temps, mais c’est souvent une erreur. Les meubles volumineux comme les armoires, les bibliothèques ou les lits sont généralement conçus pour être démontés, et cela facilite énormément leur transport. En démontant les meubles, vous réduisez leur poids et vous les rendez plus maniables, ce qui diminue aussi les risques de chocs ou de dommages. Assurez-vous d’avoir les outils nécessaires pour démonter et remonter les meubles, et conservez soigneusement toutes les vis et pièces en les rangeant dans des sachets étiquetés.

4. Sous-estimer l’importance de la planification et de l’aide

Déménager des meubles volumineux demande de la préparation et, bien souvent, de l’aide. Sous-estimer cette nécessité est une erreur fréquente. En tentant de tout gérer seul, on risque non seulement de se fatiguer, mais aussi de se blesser. Il est donc conseillé de faire appel à des amis, à la famille ou à des déménageurs professionnels pour gérer les pièces les plus lourdes. En planifiant bien en avance, vous pouvez répartir les tâches, organiser le chargement dans le camion et anticiper les difficultés éventuelles. Surtout, ne laissez pas cette étape au hasard : un déménagement de meubles volumineux est une opération d’équipe qui exige coordination et communication.

5. Ne pas utiliser le bon équipement

Beaucoup de personnes essaient de déménager des meubles volumineux sans les équipements adaptés, pensant pouvoir se débrouiller à mains nues ou avec des moyens improvisés. Cette erreur peut entraîner des blessures ou des dommages matériels. Des équipements comme un diable, des sangles de levage ou des chariots roulants facilitent grandement le déplacement des objets lourds . Les sangles permettent de répartir le poids de manière équilibrée, tandis que les chariots à roulettes sont utiles pour transporter les meubles sans trop forcer. Investir dans ces outils, ou en louer auprès d’un magasin de bricolage, vous évitera bien des désagréments.

Déménager des meubles volumineux peut sembler intimidant, mais en évitant ces erreurs fréquentes, vous pouvez rendre cette tâche bien plus gérable et sécurisée. La clé d’un déménagement réussi réside dans l’anticipation, l’organisation, et surtout la prise en compte de chaque détail. En prenant le temps de mesurer vos meubles et les espaces de passage, vous évitez les mauvaises surprises le jour J, où un meuble qui ne passe pas pourrait compromettre l’avancée du déménagement. La protection des surfaces et des objets, quant à elle, garantit que vos biens restent intacts, tout en évitant des dommages coûteux sur les sols ou les murs.

Démonter les meubles lorsqu’ils le permettent est une astuce simple qui rend le transport plus facile et protège vos objets contre les chocs. Cela peut sembler fastidieux, mais cette étape rend le déménagement plus fluide et réduit les risques de casse. En plus de la méthode, le soutien de proches ou de déménageurs expérimentés est crucial : un déménagement n’est pas seulement un travail de force, c’est une opération qui gagne en efficacité avec la coordination et l’entraide. Enfin, l’utilisation d’équipements adaptés comme les sangles, les diables et les chariots roulants fait toute la différence et vous évite de forcer inutilement.

En prenant toutes ces précautions, non seulement vous réduisez considérablement les risques de dommages matériels et de blessures, mais vous assurez également un déménagement serein et sans encombre. Le temps investi en amont pour organiser et prévoir chaque étape transforme ce qui pourrait être une opération stressante et complexe en une transition bien orchestrée et maîtrisée. Avec une préparation minutieuse et l’assistance nécessaire, vous pouvez aborder cette étape de votre changement de domicile avec confiance, en sachant que tout est sous contrôle. Un déménagement bien pensé vous permet de vous concentrer sur l’essentiel : vous installer dans votre nouveau foyer, avec vos meubles en parfait état et l’esprit tranquille.