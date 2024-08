Documentaire

Enclavée entre la mer et la montagne, la Côte d’Azur est une terre de contrastes et aux multiples richesses. La balade débute dans le Var, à Bormes-les-Mimosas, un village de charme qui abrite le fort de Brégançon, devenu résidence estivale des présidents de la République en 1968, sous l’autorité de Charles de Gaulle. Elle se poursuit dans le pays cannois où des îles préservées et des châteaux offrent une ambiance bien différente de celle de la célèbre Croisette. Ce périple s’achève dans la vieille ville de Nice et sur les hauteurs d’Eze.