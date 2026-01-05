Documentaire

Dans le nord de l’Argentine, le « train des nuages » traverse les paysages escarpés de la cordillère des Andes sur de vertigineux viaducs construits à quelque 4000 mètres d’altitude. Achevée en 1948, cette voie a notamment été conçue pour transporter les richesses minières de la région jusqu’au Chili voisin.

Depuis, des descendants de communautés autochtones se sont installés dans les villages qui bordent le chemin de fer, afin de proposer leurs produits aux voyageurs qui l’empruntent. De Salta, en Argentine, jusqu’à la frontière chilienne, un périple époustouflant sur l’une des lignes les plus hautes du monde.

Série documentaire (Allemagne, 2022, 44mn) disponible en rediffusion jusqu’au 02/03/2026