Le chevalier de Lorraine est une figure historique qui mêle séduction, scandale et intrigues de cour, incarnant à la perfection les excès et les passions de la France du Grand Siècle. Né Philippe de Lorraine en 1643, issu de la puissante maison de Lorraine, il devint célèbre autant pour son charme que pour son influence redoutable. Sa beauté, décrite par ses contemporains comme presque irréelle, s’accompagnait d’un esprit vif, d’une ambition aiguë et d’un tempérament volontaire, voire dominateur. C’est à la cour de Louis XIV qu’il trouva un théâtre à sa mesure, en devenant le favori – et l’amant – de Philippe d’Orléans, frère du roi, surnommé Monsieur.