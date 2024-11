Documentaire

Tanya Donaldson souffre d’un mal mystérieux pour lequel sa mère Carol n’a jamais réussi à obtenir de diagnostic. Car Tanya n’est pas seulement une petite fille malade, c’est une jeune fille de 21 ans qui a gardé l’apparence d’un petit enfant et semble condamnée à ne jamais grandir.

Mais, à plus de 60 ans, Carol et Dave, ses parents sont inquiets car ils ont de plus en plus de difficultés à s’occuper d’elle.

Aujourd’hui, ils sont prêts à tout pour obtenir des réponses de la part des médecins et savoir ce que l’avenir réserve à leur fille. Après avoir accepté la fatalité pendant des années, Carol sera-t-elle prête à accepter les réponses qui s’imposent pour Tanya ?

Émission proposé par : Manuel Catteau & Olivier Roussin

Montage : Rodolphe Rinnert