Tout le Soudan est pris par la fièvre de l’or. Dans ce pays de 40 millions d’habitants, près d’un homme sur quinze creuse en quête du précieux métal jaune, l’or des pharaons sortit des mêmes gisements 3 500 ans plus tôt.
Au Soudan, l’or est à la fois banalisé et adulé. Les mines près des berges du Nil, celles qui fournissaient en or l’Égypte des pharaons, tournent à nouveau à plein régime. Le métal jaune permet de faire travailler plus d’un million de personnes et de faire vivre autant de familles. L’État soudanais engrange les recettes, mais l’impact environnemental de cette industrie inquiète les populations riveraines.