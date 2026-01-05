Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ver carnivore géant : le film d’horreur Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…

Article 4 infos insolites sur les moutons Souvent réduit à l’image d’un animal passif suivant aveuglément son troupeau, le mouton cache en réalité une complexité biologique...

Conférence Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient Découvrez la première conférence 2018-2019 donnée dans le cadre du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL le 3...

Documentaire Zoo de Cerza, au coeur du plus grand zoo de Normandie 1500 animaux, 150 espèces différentes, de vastes enclos… ici, c’est le bien être animal qui prime. Bienvenu au Cerza,...

Documentaire Les fermes d’autrefois – le coq et la poule La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Conférence Passion lumière extrême Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...

Article A la rencontre du plésiosaure Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...

Documentaire Le monde mystérieux des oiseaux exotiques d’Afrique Héritiers directs ou indirects des dinosaures, les oiseaux se sont différenciés en une vingtaine de familles que les anatomistes...

Documentaire Des cités durables – Constructions animales Aucune forme, aucune technique n’échappe au génie des animaux architectes. En trois épisodes, découverte des habitats surprenants de la...

Documentaire La science au secours des oiseaux En Allemagne, scientifiques et défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sauver les grandes outardes de la disparition. Une étonnante...

Article Conseils pour adopter un chat en toute sérénité Adopter un chat est une aventure remplie de tendresse, mais aussi de responsabilités. Pour que cette expérience se déroule...

Documentaire Xenius – Tout savoir sur les escargots \r

Le terme escargot est un nom vernaculaire qui en français désigne des gastéropodes à coquille, généralement terrestres et appelés...

Article Comment voyager en voiture avec son chat sans stress ? Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...

Documentaire Sur le dos des baleines Laurent Soulier, scientifique spécialiste des mammifères marins, pense qu’il peut sauver les populations des cétacés en étudiant leurs parasites....

Documentaire Le ballet chaotique d’un banc de poissons Face aux prédateurs, l’union fait la force pour le poissons qui s’organisent en banc, offrant un magnifique spectacle sous-marin.

Documentaire Une relation qui dépasse les frontières | Takaya, le loup solitaire Lorsqu’un beau jour un loup arrive tout seul sur une petite île inhabitée de Colombie-Britannique, Cheryl Alexander, une photographe locale,...

Documentaire La grande marche des dinosaures (3/3) Le docu raconte une migration automnale de 1 600 kilomètres (1 000 miles) à partir du nord-ouest du...

Documentaire Otaries, derrière le masque de clown Loin des chapiteaux et des parcs d’attractions, la vie de l’otarie n’a rien d’un divertissement de cirque. Pour mieux...