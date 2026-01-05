Le shih tzu n’est pas si débile !
Une bonne vieille créature des fonds marins comme on les aime…
Souvent réduit à l’image d’un animal passif suivant aveuglément son troupeau, le mouton cache en réalité une complexité biologique...
Découvrez la première conférence 2018-2019 donnée dans le cadre du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures (CPES) de PSL le 3...
Les Pyrénées, le point d’observation idéal pour voir des ours
1500 animaux, 150 espèces différentes, de vastes enclos… ici, c’est le bien être animal qui prime. Bienvenu au Cerza,...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...
Héritiers directs ou indirects des dinosaures, les oiseaux se sont différenciés en une vingtaine de familles que les anatomistes...
Aucune forme, aucune technique n’échappe au génie des animaux architectes. En trois épisodes, découverte des habitats surprenants de la...
En Allemagne, scientifiques et défenseurs de l’environnement se mobilisent pour sauver les grandes outardes de la disparition. Une étonnante...
Adopter un chat est une aventure remplie de tendresse, mais aussi de responsabilités. Pour que cette expérience se déroule...
\r\nLe terme escargot est un nom vernaculaire qui en français désigne des gastéropodes à coquille, généralement terrestres et appelés...
Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...
Laurent Soulier, scientifique spécialiste des mammifères marins, pense qu’il peut sauver les populations des cétacés en étudiant leurs parasites....
Face aux prédateurs, l’union fait la force pour le poissons qui s’organisent en banc, offrant un magnifique spectacle sous-marin.
Lorsqu’un beau jour un loup arrive tout seul sur une petite île inhabitée de Colombie-Britannique, Cheryl Alexander, une photographe locale,...
Le docu raconte une migration automnale de 1 600 kilomètres (1 000 miles) à partir du nord-ouest du...
Loin des chapiteaux et des parcs d’attractions, la vie de l’otarie n’a rien d’un divertissement de cirque. Pour mieux...
Les petites îles de la Sonde abritent de nombreuses espèces de reptiles, un paradis pour les chasseurs de serpents....
