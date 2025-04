Documentaire

Lorsque l’homme souffre, il a besoin de soutien, de réconfort, de paroles bienveillantes. C’est l’un des rôles des Frères et Soeurs de charité. Cette tradition ancestrale, qui traverse le temps depuis les grandes pestes médiévales, rencontre aujourd’hui un nouvel essor en Normandie. Un engagement que l’on mûrit et partage, dans l’humilité et la discrétion, dans les célébrations d’obsèques ou en habit lors des fêtes paroissiales et des processions. Ce dévouement des Confréries des Charitons invite à questionner la notion de charité, mais aussi l’approche de la mort, qui est à l’origine de leur création. Ici se mêlent la solidarité fraternelle, le partage paroissial, la foi, l’attention à l’Autre. Un documentaire de Valérie Deschênes.