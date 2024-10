Documentaire

Le Queen Elizabeth, l’un des paquebots les plus emblématiques du XXe siècle, incarne à lui seul l’âge d’or des traversées transatlantiques. Lancé en 1938 par la Cunard Line, ce navire de luxe devait initialement rivaliser avec le célèbre Queen Mary, lui-même une référence de l’époque. Cependant, l’histoire de ce géant des mers fut loin d’être celle d’une traversée paisible.

Destiné à offrir des voyages somptueux entre l’Europe et l’Amérique, le Queen Elizabeth n’eut pas l’occasion de remplir son rôle civil immédiatement. La Seconde Guerre mondiale éclata avant que le paquebot ne puisse faire son voyage inaugural. En 1940, à peine achevé, il fut réquisitionné par l’armée britannique pour servir de navire de transport de troupes. Ainsi, au lieu de transporter des passagers fortunés, il transporta des milliers de soldats à travers le globe, jouant un rôle crucial dans les efforts alliés.

Ce n’est qu’après la guerre, en 1946, que le Queen Elizabeth retrouva sa vocation initiale de paquebot de croisière. Pendant plusieurs années, il incarna le luxe à l’état pur, accueillant à bord des célébrités, des hommes d’affaires et des familles privilégiées, désireux de traverser l’Atlantique dans un cadre fastueux. Avec ses 293 mètres de long, ses salons richement décorés, et sa capacité à accueillir plus de 2 000 passagers, il incarnait le sommet du confort et du prestige.

Cependant, dans les années 1950 et 1960, la croissance de l’aviation commerciale bouleversa l’industrie des paquebots. Le rêve de traversées maritimes d’antan s’étiolait peu à peu, remplacé par l’avion qui permettait de rejoindre New York depuis Londres en quelques heures seulement. Le Queen Elizabeth, tout comme de nombreux autres paquebots, peinait à trouver sa place dans ce monde en pleine mutation.

En 1968, après plus de deux décennies de service civil, le Queen Elizabeth fut retiré de la flotte de la Cunard Line. Il fut vendu à une société d’investissement qui avait pour projet de le transformer en hôtel flottant à Port Everglades, en Floride. Cependant, ce projet ne connut jamais le succès escompté. En 1970, le paquebot fut à nouveau vendu, cette fois à un homme d’affaires de Hong Kong qui comptait le transformer en centre universitaire flottant.

C’est à Hong Kong que l’histoire du Queen Elizabeth prit une tournure tragique. Le 9 janvier 1972, un incendie éclata à bord du navire alors qu’il était en cours de rénovation. Les flammes ravagèrent le paquebot, qui finit par chavirer dans le port. Les circonstances de l’incendie restent floues, certains évoquant un sabotage volontaire, d’autres un accident. Ce qui est certain, c’est que le Queen Elizabeth, fleuron des mers, se retrouva à l’abandon, ses flancs éventrés flottant tristement à moitié immergés dans les eaux du port de Hong Kong.

Avec la disparition du Queen Elizabeth, c’est toute une époque qui s’estompe. Ce paquebot symbolisait non seulement le luxe et l’ingéniosité des années 1930, mais aussi les aspirations et le glamour d’une époque révolue. Si aujourd’hui son souvenir subsiste dans l’imaginaire collectif, c’est aussi parce que le Queen Elizabeth fait partie de ces paquebots mythiques qui, à l’instar du Titanic ou du Lusitania, n’ont pas survécu aux aléas du temps et aux bouleversements de l’histoire.