Documentaire

En Afrique du Sud, les Mpondo intentent un procès contre le géant Shell qui menace leur littoral sacré.

Le combat de la communauté amaMpondo, prête à tout pour sauver leur littoral des prospections gazières et pétrolières prévues par le géant Shell.

Portés par une culture où l’océan et la terre sont sacrés, les Mpondo remportent une victoire historique qui ébranle les puissants et inspire le monde entier.

Documentaire de Nick Chevallier, Leigh Wood et Guido Zanghi (Afrique du Sud, 2024, 55mn) disponible jusqu’au 05/10/2026