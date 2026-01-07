En Turquie, les personnes queer subissent répression et discriminations. Depuis 2015, les marches des fiertés sont interdites et les forces de l’ordre dispersent les manifestations sans ménagement. Ce reportage montre comment la jeunesse queer est aujourd’hui marginalisée par la société turque.
Psychologue dans un centre d’aide aux jeunes LGBTQ+, Efşan a perdu son emploi à la suite de pressions. Pourtant, ni elle ni ses camarades ne baissent les bras.
Reportage (Allemagne, 2025, 30mn) disponible jusqu’au 03/12/2026