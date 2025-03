Documentaire

Dans le Grand Nord canadien s’étend un immense désert glacé. Des terres inhospitalières dont la superficie fait plus du tiers de la France. Pourtant, quelques aventuriers essayent de (re)conquérir ces espaces rudes. Certains espèrent renouer avec les traditions de leurs ancêtres. D’autres, sont attirés par les ressources de cette terre, et notamment le fer. Pour l’exploiter, une ville minière – Schefferville – a poussé au milieu de nulle part dans les années 1950. 1000 personnes y habitent en quasi-autarcie. La plupart d’entre eux sont Canadiens et plus précisément des Innus (à 90%). Les autres viennent de contrées lointaines, et notamment d’Afrique, en quête d’une vie meilleure dans cet hiver perpétuel.