Des racines pakistanaises et une patrie britannique : environ 1,5 million de personnes en Grande-Bretagne sont originaires du Pakistan. Qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième génération, ils grandissent entre deux cultures. La société britannique est diversifiée, mais les personnes issues de l’immigration rencontrent toujours des obstacles. Le racisme et la discrimination font partie du quotidien pour beaucoup. Dans le même temps, le Royaume-Uni offre de nombreuses opportunités : éducation, promotion professionnelle et nouvelles libertés. Ce mélange de défis et de possibilités caractérise la vie de la diaspora pakistanaise – et renforce sa cohésion. Ahad est arrivé en Angleterre à l’adolescence et s’est souvent senti marginalisé. Aujourd’hui, il est devenu un DJ acclamé dans le monde entier, dont la musique mêle les deux cultures. Mahi et Irfan dirigent une boutique de mode prospère dans le quartier londonien de Southall. Bien que leurs enfants soient nés et qu’ils aient construit leur vie ici, la nostalgie du Pakistan reste grande. Roshy et Sima, qui sont nées et ont grandi en Grande-Bretagne, ne se sentent pas aussi fortement liées au Pakistan, mais puisent beaucoup de force dans leur culture musulmane. En tant que travailleuses communautaires, elles s’engagent particulièrement pour les filles et les femmes de la communauté sud-asiatique. La diaspora pakistanaise est chez elle en Grande-Bretagne – et pourtant le Pakistan garde une place importante dans leur vie.

