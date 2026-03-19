On a l’habitude de le voir en studio avec David pour leurs Talents Gourmands… mais aujourd’hui c’est à Paris que Jacques retrouve Philippe. Il sera notre guide des bonnes tables et des producteurs de talents de la capitale ! Première adresse : « Le Boudoir ». Arnaud Nicolas, Meilleur Ouvrier de France charcutier en cuisine. Il sublime la charcuterie… nous allons tout vous expliquer. Ensuite direction l’Epicerie des Environs pour y faire la rencontre de Nathalie Macker et ses confitures… incroyables !