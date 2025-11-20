Documentaire

En Espagne, à la fin de la saison de la chasse avec des lévriers podencos, une tradition séculaire et cruelle veut que les chiens de chasse les moins performants soient sacrifiés. Une coutume qui choque toute l’Europe mais qui perdure en Espagne où on estime que 50 000 lévriers de chasse sont ainsi écartelés, pendus ou démembrés vivants.

Heureusement, l’Espagne peut compter sur le travail et le combat des défenseurs des animaux pour tenter de mettre fin à ces massacres. Inlassablement, ils recueillent des lévriers blessés, les soignent et les confient à l’adoption. Ils militent également pour durcir la loi espagnole sur les mauvais traitements infligés aux animaux.

Reportage (France, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 20/10/2026