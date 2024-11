Documentaire

S’il est un animal difficile à observer dans la nature, c’est bien le cougar. Ce félin silencieux et insaisissable, dont le nom vient du portugais « cuguacuarana », est le champion du camouflage.

Bien qu’il ait grandi dans la banlieue de Calgary, Kyle Knopff a toujours été attiré par la nature sauvage. Enfant, il passait son temps libre dans les bois entourant la ville, s’amusant à compter les cerfs qui s’y cachaient et à ramasser les vieux os qu’il trouvait sur le sol.

Plus tard, son intérêt pour la faune et l’écologie l’a conduit à étudier l’anthropologie à l’université de Calgary. Il s’est rendu dans les jungles du Belize et a passé six mois à documenter le comportement du singe hurleur guatémaltèque. En 2004, il a obtenu une maîtrise en écologie des primates.

À son retour au Canada, Kyle et sa compagne Aliah Adams s’intéressent à une toute autre espèce : le cougar. Depuis deux ans, Kyle et son équipe suivent le cougar dans les contreforts des Rocheuses, en Alberta.

Ce carnivore a pratiquement disparu de l’est du Canada, mais sa population semble augmenter dans l’ouest, où la chasse est même autorisée. L’objectif du projet est de déterminer les liens entre ces prédateurs efficaces et leurs proies, afin de mieux protéger certaines espèces qui pourraient être menacées par la prédation de ces félins.

Pour sa part, Aliah s’intéresse plus particulièrement à l’interaction entre l’homme et le cougar. Avec le boom pétrolier actuel de l’Alberta et le développement des terres qui en découle, l’habitat du cougar se rétrécit, au point que les félins empiètent inévitablement sur les zones urbaines. Aliah mène des enquêtes auprès des populations locales afin de mieux comprendre l’opinion des gens sur ces prédateurs. Elle étudie également les conséquences du bouleversement de leur habitat sur les déplacements des populations de pumas.

Pour mener à bien son travail de suivi des cougars, Kyle s’est assuré l’aide de Lorne Hindbo, un dresseur de chiens. L’équipe de Kyle piège environ 20 cougars par an. La montée d’adrénaline est très forte lorsque l’animal élancé se montre enfin.

