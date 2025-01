Documentaire

Le lac Tonlé Sap, situé au cœur du Cambodge, est bien plus qu’un simple plan d’eau. Il constitue une véritable merveille naturelle et une ressource essentielle pour des millions de personnes dans la région. Ce lac, considéré comme le plus grand d’Asie du Sud-Est, est particulièrement unique en raison de son système hydrologique exceptionnel et de son importance écologique, économique et culturelle.