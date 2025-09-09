Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Aspergillus flavus, un champignon mortel derrière la malédiction de Toutankhamon ? Ce champignon est aussi la cause probable de la mort de trois chercheurs ayant ouvert la tombe de Casimir...

Documentaire Occuper l’Allemagne 1918-1930 Novembre 1918. La Première guerre mondiale se termine. Mais l’heure n’est pas encore à la paix. L’Allemagne, vaincue voit...

Documentaire La Russie et ses chars T-34 soviétiques Le char moyen russe T34 était l’une des merveilles technologiques de la Seconde Guerre mondiale. Le char colossal a...

Podcast Giscard : dans l’ombre d’une certaine affaire de diamants Olivier Duhamel s’intéresse à une crise qui a marqué les années 70 et a coûté sa réélection à Valéry...

Documentaire Les tanks d’Hitler attaquent la Russie Après l’invasion de l’Autriche et de la Pologne et la victoire sur les armées franco-britanniques, Hitler se porte au...

Documentaire Ces inconnus qui ont libéré Paris Du 19 au 25 août 1944, Paris vit une semaine historique qui voit la capitale française retrouver sa liberté...

Article Al Capone, l’empereur du crime organisé Alphonse Gabriel Capone, plus connu sous le nom d’Al Capone, demeure l’une des figures les plus emblématiques du crime...

Documentaire Les missiles de l’incontrôlable M. Kadhafi Comment Kadhafi s’est attaché les services d’un ingénieur spatial allemand pionnier dans l’objectif de lancer des missiles depuis le...

Documentaire C’est pas sorcier – Dissuasion nucléaire Le 6 août 1945, Little boy, la première bombe atomique lancée par les américains, détruit la ville d’Hiroshima, tuant...

Documentaire Mystères d’archives | Les funérailles du président Nasser Le Caire, 1970. La mort inattendue du président Nasser, à l’âge de 52 ans, surprend les Égyptiens. Elle les plonge...

Documentaire Il était une fois l’armée secrète suisse C’étaient de braves Helvètes sans histoire, qui vivaient une petite existence tranquille, sans que leur entourage ne se doute...

Documentaire Le dictateur de la Syrie: Bachar Al Assad En revenant sur le long règne de Hafez al-Assad et sur celui de son fils, Bachar, qui lui...

Documentaire 119 vies non-vécues Une boite à chaussures a été retrouvée pendant les travaux de rénovation d’une vieille maison à Amsterdam. Dedans, il...

Documentaire Pie XI et Mussolini, la guerre des âmes – Accords de Latran Depuis 1922 et pendant près de vingt ans, Pie XI et Mussolini, les deux hommes les plus influents d’Italie,...

Documentaire Année dernière à Vichy Le nouvel « État français » naît le 10 juillet 1940 à Vichy, dans le théâtre du Grand Casino. 👋 +...

Documentaire Champs de bataille – Les bunkers oublies dHitler Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Alors que les Alliés ont tenté, à l´été 1942 un raid sur Dieppe,...

Documentaire Chocolat, une histoire du rire Au début du XXe siècle, à Paris, un ancien esclave devenu clown sous le nom de Chocolat triomphe sur...

Documentaire Nadia Comaneci, la gymnaste et le dictateur Quarante ans après l’exploit de la gymnaste Nadia Comaneci, l’extraordinaire destin d’une enfant de la Roumanie de Ceausescu devenue...