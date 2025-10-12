En ville, plus qu’à la campagne, les températures moyennes sont plus élevées, de jour comme de nuit. Et cette...
En Guadeloupe, 60% de l’eau potable est perdue avant d’atteindre les habitations. En cause, des milliers de fuites dans...
Le sujet du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations mondiales. Un réchauffement de 1,5°C par rapport aux niveaux...
Pour échapper aux nitrates ou aux traces de médicament que l’on trouve parfois dans l’eau du robinet, nous sommes...
Les villes sont par définition des milieux artificiels. Pourtant, à l’heure où plus de la moitié de l’humanité vit...
L’ampleur et la rapidité du changement climatique auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est inédit. Canicules, sécheresses, inondations … Nous...
Sous-traitée ou mal traitée, la cause écologique a souvent été la grande absente des médias mainstream. Mais sous l’impulsion...
Et si les « mauvaises herbes » étaient en réalité nos meilleures alliées face aux canicules urbaines ? À...
Quels impacts ont les canicules ? Comment ces épisodes de chaleur intense évolueront-ils à l’avenir ? Et comment s’adapter...
Le cycle de l’eau est un phénomène naturel essentiel à l’équilibre des écosystèmes. Mais en territoire portuaire, sa gestion...
Il y a environ 6600 satellites qui tournent autour de la terre. Certains servent à la météo, la géolocalisation,...
Éboulements, glissements de terrain et submersion marine malmènent le patrimoine naturel de la Normandie. Les 640 kilomètres de côtes...
Alors que le changement climatique n’est encore qu’une vague notion pour de nombreux Français et Européens, quatre grenoblois décident...
Gros plan sur les conséquences des changements climatiques en Argentine. Les gauchos de la province de Buenos Aires peinent...
Le bassin versant du Bélon, l’un des plus petits estuaires français, semble avoir trouvé un équilibre entre l’activité humaine...
Depuis une dizaine d’années, la Tunisie est touchée de plein fouet par les évolutions du climat. Dans les régions...
Deux habitants au kilomètre carré, moins 40 degrés en hiver, plus 35 en été et une sécheresse persistante. Bienvenue...
Ce documentaire n’est plus disponible 🙁 Une énergie nucléaire sans danger ni déchets, c’est la promesse, longtemps sabotée par...
Au large des côtes australiennes, la Grande Barrière de corail, d’une richesse et d’une beauté ineffables, est gravement menacée...
La permaculture est un système de conception inspiré des écosystèmes naturels, visant à créer des environnements durables et autosuffisants....
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site