Conférence

KLORANE BOTANICAL FOUNDATION a reçu Francis Hallé, scientifique de renommée internationale le vendredi 15 avril 2022 à Lavaur, siège de la fondation. Il a présenté à une centaine de collaborateurs Pierre Fabre, ainsi qu’à quelques partenaires du Groupe ou acteurs engagés sur la région, son projet de renaissance d’une forêt primaire en Europe de l’Ouest. Une vision qui s’étend sur plusieurs siècles…

Pour rappel, les forêts primaires ont quasiment disparu en Europe depuis 1850. La forêt de Białowieża en Pologne est la seule qui subsiste encore, mais elle est, elle aussi, en grand danger.

Qu’est-ce qu’une forêt primaire ? Pourquoi est-il urgent et vital de laisser de vastes espaces naturels en libre évolution ? Comment s’y prendre pour initier ce projet ambitieux ?