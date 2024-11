Documentaire

En Bretagne, le Domaine des Ormes accueille des milliers de touristes chaque année. Composé, au total, de 810 hébergements variés : sur terre, dans les arbres, et même sur l’eau, le Domaine des Ormes est un complexe de loisirs de 200 hectares entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel. C’est le plus grand resort de Bretagne, avec une piscine géante couverte, des cabanes dans les arbres, des chalets en bois, un hôtel trois étoiles, des mobile-homes, avec aussi deux restaurants, une pizzeria, et une brasserie chic, ainsi qu’une multitude d’activités sportives. Un site original entre camping, Center Parcs, et Club Med, à 12 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel. Une histoire de famille qui dure depuis 45 ans autour de trois générations de la famille de La Chesnais.