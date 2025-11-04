Documentaire

Les crues dévastatrices du Languedoc engloutissent des vies et menacent un littoral déjà fragilisé par le changement climatique. Chaque année, des familles voient leurs vies bouleversées par ces phénomènes extrêmes, laissant la région au bord du gouffre. Du Pont du Gard au Cap d’Agde, le Languedoc évoque des paysages de garrigues, de grandes plages de sable et un climat particulièrement doux et ensoleillé.

Mais cette région est aussi en proie à des phénomènes climatiques extrêmes : les épisodes cévenols. Presque chaque année, ils font rage avec une intensité variable, provoquant des inondations dévastatrices. Le littoral, largement urbanisé dans les années 60, est aujourd’hui attaqué par la mer.

Le défi est énorme pour la région qui doit faire face aux conséquences du changement climatique, y compris à l’élévation du niveau de la mer.

Un film de Morad Aït-Habbouche

©Ampersand