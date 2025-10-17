La biodiversité en crise: préoccupation de naturaliste ou menace pour notre propre espèce ?
Les Mardis de l’Espace des sciences avec Robert Barbault, Biologiste, Directeur du Département Écologie et Gestion de la Biodiversité au Muséum national d’Histoire naturelle.
Les spécialistes ont tiré la sonnette d’alarme : la biodiversité s’effondre et ce serait une catastrophe planétaire. Côté « décideurs », entre réchauffement climatique et crise financière, on tend à ne voir là qu’histoires de chants d’oiseaux et de petites fleurs. Pourtant, il est vrai que le tissu vivant de la planète se déchire, la biodiversité décline un peu partout. Pourquoi cette indifférence ? Jusqu’où cela nous mènera-t-il ?