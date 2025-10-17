Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Sur la route de nos déchets électroniques dans une décharge toxique au Ghana ‘Blame Game’ enquête sur le monde obscur de l’élimination des déchets électroniques à l’échelle mondiale, où les zones grises...

Documentaire En guerre contre les emballages Plastique, papier ou carton… La plupart de nos produits de consommation courante sont enveloppés dans ces emballages que nous...

Documentaire L’arbre de l’authenticité À la lisière de la forêt primaire du bassin du Congo, la deuxième plus vaste au monde, cette somptueuse...

Conférence L’Amazonie, entre mythes et réalités ? L’Amazonie brésilienne est au cœur d’enjeux contemporains majeurs : changement climatique, déforestation, biodiversité, … À partir d’images satellites et...

Documentaire Piscines privées : à quel prix ? Qui n’a pas rêvé de pouvoir se baigner dans son jardin ? Andrea Münnich, pisciniste en Thuringe, s’efforce de faire de...

Documentaire Alpes : sous la menace des coulées de boue En mai 2025, l’effondrement d’un glacier a enseveli le village suisse de Blatten sous la boue et les gravats....

Documentaire Quand la permaculture réinvente l’abondance – La jungle étroite La Jungle étroite est un documentaire belge réalisé par Benjamin Hennot en 2013. Le film suit Gilbert Cardon, un...

Documentaire Comment affronter le changement climatique ? Il y a cinq ans, à Simbach am Inn, dans l’est de la Bavière, sept personnes perdaient la vie...

Documentaire Greta Thunberg, écolos, Obama : qui va sauver le monde ? Du haut de ses 16 ans, Greta Thunberg apostrophe les chefs d’Etat, réveille les consciences et mobilise les citoyens...

Documentaire Renoncer aux enfants pour sauver le climat ? En Grande-Bretagne, des jeunes femmes engagées dans la lutte pour le climat appellent à la grève des utérus. Ces...

Documentaire Heïdi’s ice, en arctique avec une glaciologue Proche du pôle Nord, l’archipel du Svalbard en Arctique subit de plein fouet le dérèglement climatique, se réchauffant six...

Documentaire Corse, un éden en feu L’île de Beauté a su préserver son patrimoine naturel et culturel, mais elle subit aussi les conséquences du réchauffement...

Documentaire Demain tous en jet privé ? Longtemps réservés aux millionnaires, les vols en jet privé se démocratisent. Des sociétés comme Wingly Jet proposent des liaisons...

Documentaire La pollution invisible chez vous Sans le savoir, nous utilisons chaque jour des produits qui polluent notre maison. Lorsque nous achetons un liquide d’entretien...

Documentaire Le Sénégal face au dérèglement climatique A la rencontre des Sentinelles du Sénégal, qui chaque jour combattent pour préserver leur pays face aux problématiques environnementales...

Conférence La catastrophe climatique : du constat scientifique à l’action politique La catastrophe climatique constitue l’un des défis les plus pressants de notre époque, un phénomène d’une ampleur sans précédent...

Conférence L’acidification des océans, l’autre problème du CO2 Nous avons atteint aujourd’hui des taux records de gaz carbonique émis dans l’atmosphère par les activités humaines. Parmi les...