Documentaire

On a beau leur proposer des alternatives les français restent accrochés à leur auto. 8 voyages sur 10 se font encore en voiture, l’un des moyens de transport le plus cher et le plus polluant… Comment mieux se déplacer et à moindre coût ? Itinéraires bis vous emmène ce mois ci dans l’est de la France à Strasbourg, ville pionnière en matière de développement des alternatives à la circulation automobile en centre ville. Après le vélo et le tramway réintroduit en 1994, la commune mise désormais sur les piétons ! Un documentaire de Public Sénat.