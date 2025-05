Documentaire

Des caisses vides et des fonctionnaires priés de faire du tricot, en attendant des jours meilleurs : la plupart des grandes villes américaines sont dans le rouge, quand elles ne sont pas ruinées. Pour combler leur déficit, les municipalités bradent leur patrimoine et licencient à tour de bras. Des mesures de plus en plus drastiques, qui ne sont pas sans conséquences pour la population. Certains états, comme la Pennsylvanie, ont carrément basculé dans une autre dimension. Papillon s’est notamment rendu à Philadelphie et à Reading, la ville la plus fauchée des Etats-Unis, une cité ouvrière où 41% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté…