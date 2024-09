Documentaire

L’armée Française en outre-mer incorpore chaque année de façon volontaire 3.000 jeunes – bientôt 6.000 – Un grand nombre d’entre eux sont sortis de la route, en échec scolaire et en voie d’exclusion. Elle les encadre, les forme leur apprend un métier et les aide à trouver un emploi à leur sortie et à se réinsérer dans la société. Ils ont 75 % de réussite. Ce documentaire est une plongée au coeur de l’humain. Il nous permet de mesurer le chemin accompli par ces jeunes depuis l’incorporation jusqu’à la réinsertion professionnelle. Comment, au terme d’une première période où ils vont éprouver le choc de l’autorité, de la discipline, des levers avant l’aube, des marches commando, l’encadrement militaire va progressivement les tirer, les mobiliser, les mettre en confiance, les responsabiliser et les aider à basculer dans une dynamique positive. Documentaire réalisé par Philippe Berrier, Co-production DCX/Kto avec le soutien du Centre National du Cinéma Français.